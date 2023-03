Brand i Nuuk: Powerbank selvantændte ved opladning i nat

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. marts 2023 - 09:41

For tredje gang på et halvt år er brandvæsenet rykket ud til en brand i et elektronisk apparat, der har stået til opladning om natten. Beskeden fra beredskabschefen er klar.

- Lad være med at oplade om natten, når du sover, og husk at få installeret en røgalarm i hjemmet, siger beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq Jess Damgaard Andersen til Sermitsiaq.AG.

Han fortæller, at en af husets beboere vågnede ved brandalarmen og fik kastet den brændende powerbank ud på terrassen.

Det gik heldigvis ikke helt galt

Det lykkedes også manden at få slukket branden i stuen ved hjælp af en pulverslukker.

- I dette tilfælde er der kommet brand- og sodskader, fortæller Jess Damgaard Andersen.

Men det kan også gå grueligt galt, når den slags opstår, mens man sover.

Beredskabschefen understreger, at det ikke handler om kvaliteten på ens elektronik. Det kan ske i hvad som helst.

Derfor er det vigtigt, at man ikke sætter sine elektroniske apparater i stikket, mens man sover. Det er tredje gang på bare et halvt år, at brandvæsenet har været ude til situationer som denne bare i Nuuk.

- Det er et begyndende kæmpeproblem med alt fra elektriske løbehjul, IPads og computere til powerbanks, der alt sammen udgør en risiko. Så lad nu være nu være med at lade om natten. Lad i dagtimerne og husk så den røgalarm, lyder den klokkeklare anbefaling.