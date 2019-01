Brand i ASK: Alle elever har fået fri

Brand i ASK:

Sorlannguaq Petersen Fredag, 25. januar 2019 - 14:26

Brandvæsenet i Nuuk rykkede ud til Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) klokken 12, hvor der var en mindre brand i skolen sløjdlokale.

- Pedellen opdagede at der var glød i en savsmuldssamling. Han prøvede at slukke det, og vi kontaktede brandvæsenet med det samme og evakuerede skolen, siger Malene Kongpetsat, skoleinspektør i ASK.

Hun fortæller, at brandvæsenet var på stedet kun efter to minutter, og at skolen blev evakueret indenfor fem minutter.

Skolen klar på mandag

Skoleinspektøren oplyser, at alle eleverne har fået fri efter evakueringen, da der har været meget røg i skolebygningen.

- Nu er vi i gang med udluftningen og der vil være ekstra grundig rengøring, men jeg er sikker på at skolen er kørende igen på mandag, lyder det fra Malene Kongpetsat.

Hun oplyser, at ingen kom til skade i forbindelse med branden.