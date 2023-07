Brand på fiskefartøj: Skib tilbageholdes indtil brandårsag er fastlagt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 04. juli 2023 - 13:31

Natten til fredag i sidste uge fik politiet anmeldelse om, at et fiskefartøj var kommet i nød nord for Attu, fordi der var opstået brand om bord.

Grønlands Politi har foretaget afhøring af besætningen samt gennemført undersøgelser om bord på skibet.

Politiet ønsker ikke at fortælle om resultatet af efterforskningen, fordi sagen er overgivet til Søfartsstyrelsen, der skal stå for det videre forløb.

Søfartsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at fartøjet hedder Karina E og bekræfter, at episoden er blevet indberettet til styrelsen af Grønlands Politi:

Årsag formodes at være kortslutning

- Det fremgik af indberetningen, at Karina E (OUWU) havde haft en brand ombord, og at skibet var på vej til nærmeste havn (Sisimiut) under slæb. Der er ingen personskade.

- På baggrund heraf tilbageholdt Søfartsstyrelsen skibet og udbad sig en hændelsesrapport fra rederiet. Rederiet meddelte desuden, at der var tale om en brand ved opgangen fra maskinrum til apteringen. Årsagen formodes at være en kortslutning, men branden blev slukket af besætningen selv.

LÆS OGSÅ: Fartøj i brand nord for Attu: Bugseres til Sisimiut

Søfartsstyrelsen oplyser videre, at man har været i dialog med Grønlands Politi om håndteringen af hændelsen og afhøring af de ombordværende.

Maritime Havarikommission også orienteret

- Søfartsstyrelsen har nu modtaget sagens hændelsesrapport fra skipperen, samt afhøringsrapport fra Grønlands Politi (Sisimiut).

- Skibet forbliver tilbageholdt, indtil brandårsagen er fastlagt, og alle skader er tilfredsstillende udbedret, skriver styrelsen.

Søfartsstyrelsen har også orienteret den Maritime Havarikommission om sagen. Havarikommissionen undersøger ulykker på danske og grønlandske skibe, samt ulykker på udenlandske skibe i dansk og grønlandsk farvand.