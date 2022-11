Braithwaite får chancen i Danmarks gruppefinale ved VM

Ritzaus Bureau Onsdag, 30. november 2022 - 11:17

Landstræner Kasper Hjulmand har atter byttet ud i forreste kæde på fodboldlandsholdet forud for onsdagens afgørende VM-gruppekamp mod Australien.

Danmark skal vinde kampen for at kunne gå videre til ottendedelsfinalen, og i bestræbelserne på at få tre point satser Hjulmand på lidt mindre fysik og lidt mere flair.

Efter først at have startet med Kasper Dolberg mod Tunesien og Andreas Cornelius mod Frankrig bliver det nu Martin Braithwaite, der får chancen som Danmarks forreste angriber.

Også Andreas Skov Olsen er atter at finde i startopstillingen. Kantspilleren missede kampen mod Frankrig på grund af en skade. Han henviser sin nære ven Mikkel Damsgaard til bænken. Jesper Lindstrøm indtager den anden kant.

Akkurat som det var tilfældet mod Frankrig, må anfører Simon Kjær indlede opgøret på bænken. Danmarks anfører har dog meldt sig selv klar til at spille, hvis det bliver nødvendigt.

Også midtstopperen Victor Nelsson er bænket, da Kasper Hjulmand har skiftet fra 3-4-3 til 4-3-3.

Danmarks centrale forsvar består derfor af Joachim Andersen og Andreas Christensen, mens Ramus Nissen Kristensen og Joakim Mæhle får genvalg på de to backer.

Formationsskiftet giver plads til en ekstra central midtbanespiller. Den plads tager Mathias Jensen fra Brentford sig af.

De danske spillere har kniven for struben og skal bruge tre point for at overhale Australien og give sig selv muligheden for at gå videre. Det kræver dog også, at Frankrig samtidig tager point mod Tunesien. Vinder både Danmark og Tunesien afgør målscoren, hvem der avancerer.

Danmarks startopstilling ser ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Rasmus Nissen Kristensen, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Mæhle - Pierre-Emile Højbjerg, Mathias Jensen, Christian Eriksen - Andreas Skov Olsen, Martin Braithwaite, Jesper Lindstrøm.

Australien stiller op med FC København-målmand Mathew Ryan som anfører. Holdet stiller op med en trebackkæde, der ofte kan tendere til at være en fembackkæde.

Kampen begynder klokken 16 dansk tid og dømmes af Mustapha Ghorbal fra Algeriet.

