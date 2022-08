Brændstofkrise: Kangerlussuaq tørlagt

Redaktionen Fredag, 19. august 2022 - 08:38

Selskabet Air BP, som leverer flybrændstof i Kangerlussuaq, er ved at løbe tør for forsyninger af Jet A1, som er den type brændstof, som blandt andet Air Greenland bruger på sine fly.

Manglen på brændstof er en alvorlig situation, som i værste fald kan forstyrre flyvningerne til, fra og i Grønland. Men det største problem her og nu er, at brændstof-situationen øger Air Greenlands omkostninger.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hos Air Greenland giver situationen anledning til bekymring, men de regner med at ride stormen af, siger direktør for Flight Operations, John Nielsen:

- Vi har fået at vide, at der er begrænsede mængder af jet A-1 fuel til rådighed, hvorfor vi har bedt vores piloter om at tage så meget fuel som muligt med fra deres afgangslufthavn – uden at det går ud over serviceniveauet. Der må ikke sættes passagerer eller fragt af for at få plads til returfuel. Passagererne og breve er vigtigst for Air Greenland at få frem til destinationerne.

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq, som du kan købe adgang til her: