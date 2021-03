Brændende trawler forfulgt af uheld

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. marts 2021 - 17:47

Samtlige besætningsmedlemmer blev reddet i land uskadte, da der opstod brand på Polar Seafood-trawleren Polar Aassik, der har en fortid, hvor besætningsmedlemmerne også var i stor fare.

Tilbage i marts 2019 fik den dengang 31 år gamle trawler pludselig motorstop, mens en storm rasede i farvandene i Sydgrønland med en vindstyrke på 30 meter i sekundet, der skabte ti meter høje bølger.

Slæbt i land

I tre dage drev trawleren rundt, før vinden løjede af, og det var muligt for inspektionsskibet Hvidbjørnen at få lagt en trosse over på fartøjet, så man kunne slæbe den i land i Qaqortoq.

Hvidbjørnen var i nærheden af trawleren, da den drev hjælpeløs rundt, men vejrforholdene var så kritiske, at det var uforsvarligt at sende en trosse over på trawleren.

Da trossen endelig blev fastgjort, og man trak trawleren mod Qaqortoq var uheldet igen ude, da trossen sprang, og man måtte igen i gang med at lave en ny forankring.

Øjenvidneberetning

KNR interviewede nogle af besætningsmedlemmerne, efter at de var kommet i sikkerhed, og hvor de fortalte om de dramatiske døgn. Se KNR-interviewet herunder:

De ti besætningsmedlemmer, der var om bord på Polar Aassik i mandags, da branden brød ud blev bragt uskadte i land. Siden mandag aften har ilden om bord været såvel tiltagende som aftagende, og det er på grund af havis onsdag morgen ikke lykkedes for brandfolkene at forsøge at slukke branden.

Inspektionsskibet Knud Rasmussen er sendt til Qasigiannguit for at hjælpe til. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår inspektionsskibert vil nå frem.

