Bosse: Færøerne fravalgt - ikke Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 14. februar 2020 - 09:14

- Jeg var af private årsager nødt til at prioritere mit privatliv højere og drosle ned på mit bestyrelsesarbejde, forklarer Stine Bosse til Sermitsiaq.AG på dagen, hvor BankNordik kunne oplyse, at hun fratræder som bestyrelsesformand for banken efter fem år. Det vil ske på bankens ordinære generalforsamling sidst i marts.

Stine Bosse er desuden bestyrelsesformand i de to selvstyreejede virksomheder Tele Greenland og Nuna Oil.

Har du planer om at stoppe i disse to virksomheder?

- Nej. Absolut ikke. Jeg er så glad fra ende til anden for Grønland, og jeg synes, at det er fantastisk spændende at arbejde med såvel Tele Greenland som den noget mindre Nuna Oil, fastslår Stine Bosse.

Ejerne bestemmer

Hun erkender, at det naturligvis er ejerne – Selvstyret – der i sidste ende kan beslutte, om hun skal fortsætte som bestyrelsesformand i de to selskaber. Men står det alene til hende, skal der ikke herske nogen tvivl om, at Bosse har fravalgt Færøerne til fordel for Grønland.

- En ting er sikkert. Jeg har ingen planer om at forlade de to grønlandske selskaber, understreger Stine Bosse, der i sine fem år som BankNordik-bestyrelsesformand formåede at forkæle bankens aktionærer, samtidig med at forretningen blev mere fokuseret og skåret til.