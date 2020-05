Borgmestre: Fritag pakkerejser for skat

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. maj 2020 - 09:17

Helt konkret mener de fem borgmestre, at de overenskomstsikrede ferie-frirejser til København skal kunne veksles til en pakkerejse internt i Grønland. Og det skal vel at mærke ske uden at frirejse-beløbet skal beskattes.

Borgmestrene lægger sig dermed på linje med Visit Greenland og flere fagforeninger, som kæmper for, at deres medlemmer kan få omlagt deres personale, fordi man ikke ønsker at rejse til Danmark, der er ramt af coronasmitte.

Fem argumenter

Borgmestrene ridser fem argumenter op over for Vittus Qujaukitsoq:

Omsætning holdes internt i Grønland og skaber dynamik i samfundet

Det kan være en livsnødvendig saltvandsindsprøjtning for dele af turismeindustrien

Der er for os at se, ikke nogen nævneværdig forskel på at få en skattefri gode i form af en flybillet til Danmark og en pakkerejse til Grønland

Det kan være startskuddet til, at flere grønlandske borgere overvejer at holde ferie internt i vores smukke land i fremtiden. Dermed kan vi holde indtægterne i landet i stedet for at folks opsparinger bruges i udlandet

Det kan potentielt nedbringe antallet af folk, der rejser på ferie til udlandet, så snart atlantflyvningen åbner og dermed potentielt skal i karantæne eller i værste fald tager covid19-smitte med tilbage til Grønland.

Borgmestrene mener, at skattefritagelsen for pakkerejser blot er en ”mindre udvidedelse af den nuværende ordning, og ikke bør skabe uoverstigelige konsekvenser”.

- Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære løsninger, fastslår borgmestreren afslutning i deres opråb til landets finanspolitiske ansvarlige naalakkersuisoq.