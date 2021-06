Borgmester: Ukkusissat får krisehjælp

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 23. juni 2021 - 07:42

Borgmesteren har snakket med pårørende til de formodede omkomne ved en brand i Ukkusissat den 18. juni. Flere fagpersoner er desuden sendt til Ukkusissat for at udføre krisehjælp.

- Krisehjælpsstaben blev sendt afsted til Ukkusissat fredag formiddag, da vi fik en melding om, at der skulle være brand. Pårørende udenfor bygden blev også kontaktet med det samme. Jeg sender dyb medfølelse til pårørende og borgerne i Ukkusissat i den svære tid, siger borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen.

Politiet oplyser, at kriminalteknikere og obducent fra Danmark ankommer i dag, onsdag for at efterforske årsagen til branden. Politiet kan stadigvæk ikke bekræfte identiteten på de omkomne, men er ikke i tvivl om, at der er tale om tre omkomne i forbindelse med branden.

- Vi har en kraftig formodning om identiteten af de tre personer, og vi har en kraftig formodning om, at de tre er omkomne, siger Simon Andrés, leder i efterforskningsafdelingen i Grønlands politi.

Ankom sammen med beredskab

Flere kilder oplyser til Sermitsiaq.AG, hvem de tre personer er, som er formodet omkommet i forbindelse med branden. Det skulle dreje sig om en kvinde, hendes samlever og deres etårige barn. Flere fagfolk er stadigvæk i bygden for at være der og støtte pårørende og borgere.

- To fra familiehuset i Ilulissat er i Ukkusissat i øjeblikket. De ankom sammen med SAR-beredskabet fra Ilulissat fredag formiddag. Yderligere tre medarbejdere fra socialforvaltningen fra Uummannaq er også i bygden for at hjælpe borgerne i den svære tid. Beredskabschefen er også i Ukkusissat for se på situationen, siger Palle Jerimiassen.

Krisehjælpen skal være tilgængelig, indtil der ikke er behov for det længere, oplyser borgmesteren.