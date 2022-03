Borgmester: Vi er trætte af at vente

Redaktionen Fredag, 25. marts 2022 - 14:02

- Først og fremmest er vi alle, såvel turismeoperatører, som andre erhvervsdrivende og kommune godt og grundigt trætte af at vente på det politiske arbejde med Kangerlussuaq. Det er ikke godt for nogen af os. For den forhalende politiske tøven og uklare meldinger har medført, at ingen er interesseret i at investere i Kangerlussuaq.

- Heller ikke på trods af at den kommende ATV-vej og andre kommunale tiltag har åbnet op for mange forskellige muligheder hele året, siger borgmester Malik Berthelsen til Sermitsiaq, når vi spørger ham om, hvad han mener om Kangerlussuaqs fremtid og udviklingsmulighederne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Landspolitikerne tøver

- Det, der vanskeliggør vores handlemuligheder er, at man på landspolitisk plan er så tøvende med at fremkomme med egne visioner og meninger. Når der bliver rejst spørgsmål til dem, er deres sædvanlige undskyldning, at de venter på arbejdsgruppens indstillinger, og at de afventer afklaring på, hvor meget Forsvaret vil benytte sig af Kangerlussuaq. Men hvor er landspolitikernes egne visioner og målsætninger om Kangerlussuaq og Qeqqata Kommunia, spørger Malik Berthelsen.

- For det er også en kendsgerning, at man siden etableringen af arbejdsgruppen i 2018, bruger det som påskud for at give os ”mundkurv på”, men den arbejdsgruppe er frem til i dag på ingen måde fremkommet med indstillinger om hvad der skal ske, og vi kan ikke længere vente.

