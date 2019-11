Borgmester: Vi stopper ikke skolemaden

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. november 2019 - 09:25

- Vi prioriterer mad til vores skoleelever så højt, at vi gerne selv betaler regningen. Jeg er sikker på at mætte børn har lettere ved at lærer og får mere ud af deres skolegang, og vi må se i øjnene at der er børn i vores skoler, der ikke ville få frokost, hvis ikke, der var gratis mad i skolerne, oplyser IA-borgmester Charlotte Ludvigsen.

Hun undrer sig over, hvor Naalakkersuisut har valgt at spare på netop dette område.

- Hvis de mener noget med at de vil styrke folkeskolen, virker det helt uforståeligt. Vi har som land en målsætning om, at alle børn gennemfører folkeskolen og tager videreuddannelse i fremtiden. Derfor er vi nødt til at skabe bedre rammer for dem, siger Charlotte Ludvigesen.

Kommuneqarfik Sermerooq fik i år et tilskud på 980.000 til at drive skolemadsordninger, og det dækker kun en brøkdel at de reelle udgifter. Alligevel finder borgmesteren det bekymrende, at tilskuddet bliver afskaffet uden varsel.

- Tilskuddet til skolemaden er ikke stort, så det vælter ikke vores økonomi, at det falder bort, men jeg mener, at det er en uskik, at Naalakkersuisut laver ændringer i kommunernes økonomiske forhold så sent på året, at vi ikke har en chance for at indregne det i vores budgetter, siger Charlotte Ludvigsen.