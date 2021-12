Borgmester: Nuuk skal have fossilfri byzone i 2035

Redaktionen Lørdag, 04. december 2021 - 14:00

Borgmester Charlotte Ludvigsen har sat målet i EarthCheck. Nuuk skal være den første bæredygtige hovedstad i Arktis og have en fossilfri byzone i 2035. Det er et ambitiøst mål i lyset af, at 80 procent af Nuuks energiforbrug i dag er basseret på fossile brændstoffer.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er begrænset, hvad vi selv kan gøre, og hvad vi selv må bestemme. Vi er meget afhængige af, hvad Nukissiorfiit vil og må for ejerne i Inatsisartut og Naalakkersuisut, og vi er afhængig af selvstyrets områder. Vi har således ikke indflydelse på skibenes og flyenes brug af fossilebrændstoffer, siger Charlotte Ludvigsen.

- Men med Naalakkersuisuts beslutning om at være med i Paris aftalen og om at udbygge vandkraftværket i Nuuk samtidig med, at man anlægger et nyt vandkraftværk mellem Aasiaat og Qasigiannguit, ser det ud til, at vi kan få den nødvendige opbakning fra Naalakkersuisut, mener borgmesteren.

- Med udbygningen af vandkraftværket er mit mål derfor, at vi skal have en fossilfri byzone i 2035. De mest ambitiøse hovedstæder har som mål at blive fossilfrie i 2040, og de meget ambitiøse siger 2050. Men jeg vil gerne nå målet i 2035, siger Charlotte Ludvigsen, der håber på, at kunne få hele kommunalbestyrelsen samt erhvervsliv og borgere med på sin plan.

