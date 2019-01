Borgmester: Det skal være nemmere at tilkalde arbejdskraft

redaktionen Søndag, 06. januar 2019 - 08:22

Optimismen er til at mærke i Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassens (S) stemme.

Den længe ventede atlantlufthavn er nu godkendt af Inatsisartut og skal realiseres, og det mærker borgmesteren ved, at han møder private med interesse og planer om byggeri i Ilulissat, skriver Sermitsiaq.

For Palle Jerimiassen forventer, at det bliver nemmere at få udenlandsk arbejdskraft, på grund af de mange anlægsopgaver.

– Der vil i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft og ikke mindst fra arbejdskraft fra andre byer gennem mobilitetsfremmende ydelser, også være et behov for boliger. Derfor at det nødvendigt, at Naalakkersuisut også samarbejder med kommunen om at få bygget flere boliger, siger han.

