Borgmester: - Naalakkersuisut må stramme op for krydstogtturisme

Redaktionen Fredag, 26. maj 2023 - 16:41

Også i Grønland er de lokale trætte af, at det i perioder vælter ind med krydstogtturister, uden at infrastrukturen i byer og bygder er klar til at modtage og servicere dem.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Stine Egede, IA, borgmester i Kommune Kujalleq, ønsker ikke forbud mod krydstogtturisme. Men hun opfordrer nu Naalakkkersuisut til at gennemføre den nye turistlov og så hurtigt som muligt at sørge for en koordinering af anløbene, så flere krydstogtskibe ikke kommer til samme sted på en gang.

- Naalakkersuisut må stramme gevaldigt op over for krydstogtturismen. Både Qaqortoq, Ilulissat og andre destinationer i Grønland oplever f.eks., at tre krydstogtskibe ankommer samme dag. Det dur simpelthen ikke, lyder det fra borgmesteren.

Tingene er ved at løbe løbsk. Qaqortoq vil i løbet af få dage i august i år få besøg af 15.500 krydstogtturister, fortæller hun.

- Vores modtage-apparat er slet ikke klar til så mange besøgende. Naalakkersuisut må hurtigst muligt indføre regler om, at der i de enkelte byer, bygder og andre turistmål maksimalt må være et krydstogtskib ad gangen, siger Stine Egede.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: