Borgmester: Løsninger skal findes med de lokale

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. august 2023 - 10:22

Der er udfordringer med at holde den kommunale service kørende i bygderne i Kommuneqarfik Sermersooq. Materialer mangler, servicehuse trænger til fornyelse og selv pontonbroer bliver på land.

Borgmester Avaaraq Olsen er åben for mere dialog med de lokale for at finde fælles løsninger, der fungerer.

- Et godt eksempel er, at vi er gået i gang med at finde bedre placeret lokaler til daginstitutionen i Sermiligaaq efter besøget i august. Vi har med egne øjne set problemerne, men det er også nemmere for os at finde løsninger sammen, når vi fysisk møder bygdebestyrelsen i deres bygd, fortæller Avaaraq Olsen.

Bygdebestyrelsesformand i Sermiligaaq, Peter Utunge (S), har overfor Sermitsiaq.AG fortalt, at det er for sjældent, at bygderne får besøg af kommunale medarbejdere og politikere. Avaaraq Olsen erkender, at trafikale udfordringer gør, at kommunale medarbejdere ikke besøger bygderne så ofte.

- Det er rigtigt, at vi bør komme til stederne oftere, ikke kun politikere men også kommunens administrative medarbejdere. Vi har gode erfaringer med, at løsninger og arbejdsgange hurtigere bliver fundet, når vi mødes fysisk. Prioritering i den kommende bygdesektorplan vil være oftere besøg, siger hun.

Forum til bygdearbejde etableres

Avaaraq Olsen oplyser, at kommunen løbende arbejder med kurser og kompetencegivende forløb for kommunens medarbejdere og bygdepersonale.

Hun erkender dog, at det arbejde som kommunen har ansvar for, bør planlægges bedre, så hele udvikling og den daglige drift kan køre mere glidende.

- Der skal ligge en klar plan for bygder, der er lokalt forankret, så bygdepersonale kan vide, hvornår affald bliver hentet, så der også kan gøres klar før tid. Samtidig kan vi være klar til at finde løsninger, hvis planerne skrider. Med mere planlægning kan vi have bedre styr på udviklingen i yderdistrikterne, siger Avaaraq Olsen.

Hun oplyser, at kommunens forvaltninger arbejder på at skabe et forum for personale, der servicerer bygder. Formålet med forummet skal være, at personalet kan sparre med hinanden på tværs af forvaltninger, og at bygdepersonalet kan have en fast henvendelsesmulighed.

- Derved kan vi også styrke samarbejde og dialog med bygderne, mens vi gør arbejdet i kommunen mere fleksibelt og effektivt, siger borgmester.