Borgmester: Kræftsyge skal behandles ens

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 14. februar 2021 - 13:00

Der går alt for lang tid, før en kræftpatient og pårørende kan få hjælp og støtte fra kommunen. Det mener borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia.

Han fortæller, at han har modtaget flere henvendelser fra borgere under sit borgmesterembede.

- Der er for store forskelle på, hvordan borgernes henvendelser for at få hjælp af kommunen under et sygdomsforløb bliver modtaget og behandlet, siger han.

Hurtig ekspedering alle vegne

Borgmesteren har fremsat et forslag om at ensrette arbejdsproceduren i kommunens forvaltninger, så hjælpen bliver ens for kommunens borgere, uanset om de bor i Qaanaaq eller Ilulissat.

- Hverken den kræftsyge eller deres pårørende har overskud til at kæmpe mod systemet. Serviceydelsen fra kommunens side skal kunne igangsættes så snart en borger får konstateret kræft. Derfor foreslår jeg, at vi udarbejder en arbejdsprocedure, der skal gælde i Avannaata Kommunia, står der blandt andet i Palle Jerimiassen sagsfremstilling.

Med ensrettede procedurer skal alle relevante forvaltninger have kendskab til, hvad det første skridt skal være, når en kræftsyg eller pårørende henvender sig for at få hjælp og støtte. Dermed skal arbejdsprocuderen bane vejen for, at sagsbehandlingen starter ved første henvendelse.

Arbejdet er startet

Forslaget er fremstillet til kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 26. januar 2021. I sagen oplyses, at ” det ikke er usædvanligt, at den kræftsyge dør, mens sagsbehandlingen stadig pågår”.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der skal udarbejdes et forslag til ens procedure for behandling af borgerhenvendelser, der omhandler kræftsygdom eller anden form for palliativt sygdomsforløb.

Sagen er overført til behandling i Udvalget for Familie i Avannaata Kommunia, og forventes at blive behandlet af kommunalbestyrelsen i løbet af februar måned.