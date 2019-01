Borgmester: Flyt Visit Greenland til Ilulissat

Redaktionen Fredag, 11. januar 2019 - 14:02

- Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ilulissat er landets største turistdestination, når vi ser på turismen i Grønland i sin helhed. Vores mission er, at vi fortsat forbliver det og fastholder vor position, siger borgmesteren.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

For at Ilulissat kan udnytte den kommende atlantlufthavns potentialer bedre, så kræver det at myndigheder og offentlig administration samt Visit Greenland flytter til Ilulissat, mener Palle Jerimiassen.

Turismestrategi på 25 sider

Lige nu er relevante udvalg i kommunalbestyrelsen ved Avannaata Kommunia ved at udarbejde rammen for kommunens turismestrategi på 25 sider, der skal indsendes den 15. januar til Departementet for Erhverv og Energi, som input til Naalakkersuisuts nationale turismestrategi.

