Borgmester: Vi skal være færre i kommunalbestyrelsen

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 26. februar 2020 - 16:00

Ved kommunalvalget til næste år bør antallet af folkevalgte være på 13 i stedet for 15.

Det mener borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen (S), og hans forslag er sat på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen i morgen torsdag holder møde.

Bekymrende høj

- I snart tre år, hvor jeg har samarbejdet under bestyrelsen, kan jeg se at de politiske opgaver kunne klares med færre medlemmer, når man især skal tænke på, at der i takt med at udvalget gøres færre, har det resulteret i, at medlemmerne nu kan sidde på et udvalg ad gangen, fremgår det blandt andet af hans forslag.

Malik Berthelsen henholder sig til Grønlands Økonomiske Råd, der mener, at kommunernes administration er for stor. Med udsigt til stigende udgifter på socialområdet, bør der sættes ind med besparelser på andre områder, fremgår det af dagsordenspunktet.

- Det, vi må forvente, er, at i fremtiden er det uundgåeligt at bruge flere midler i takt med, at vores arbejde stiger inden for socialområdet. Når der kommer flere ældre, bliver der behov for flere plejere og behovet for flere pædagoger vil også stige, siger Malik Berthelsen.

Vil gavne socialområdet

Hvis medlemmerne blev færre til næste valg, kommer besparelserne uden at medregne rejseudgifter til at løbe op i mindst 300.000 kroner.

- Jeg mener, at det er til gavn for befolkningen, hvis disse anvendes indenfor socialområdet, og hvor der er behov for anden sagsbehandling. Jeg mener, at færre medlemmer ikke vil lede til ringere vilkår for befolkningen, fordi jeg kan se, at vores arbejde kan klares med færre folk. Jeg skal gøre det klart, at dette ikke kommer til at påvirke den nuværende bestyrelse, men først kunne realiseres efter det næste valg, lyder det fra Malik Berthelsen.