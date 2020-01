Borgmesteren jubler over royalt løb

Walter Turnowsky Onsdag, 15. januar 2020 - 12:00

Lige siden det første Royal Run i anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdagen i 2018 har begivenheden også været afholdt i Nuuk - blot uden nogen kronprins tilstede.

Det bliver der lavet om på i år, hvor Royal Run tyvstarter i Nuuk 28. maj, fire dage før de øvrige løb gennemføres i Danmark.

- Vi er meget glade for at kunne være værter for Royal Run, hvor vi kan være med til at slå et slag for folkesundheden. Nuuk har tidligere været vært for internationale events, der samler kultur- og idrætslivet. Sammen med Kronprinsen får kommunens borgere mulighed for at bevæge sig i fælleskab i Nuuks smukke naturomgivelser. Vi glæder os til at vise vores by frem, siger Charlotte Ludvigsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

Det er en af byens ildsjæle, Kim Godtfredsen, der har ansvaret for at arrangere løbet.

- Rigsfælleskabets største løbearrangement, Royal Run, kommer til Grønland. Jeg glæder mig til at se den største menneskesamling i Grønland - det bliver helt vildt. Jeg håber, det kan være med til at skabe endnu større interesse for at løbe og blive mere aktiv i hverdagen, siger han i pressemeddelelsen.

Sidste år var det Færøerne der fik besøg af Kronprins Frederik i anledning af løbet, og i år er det altså Grønland.

- Royal Run i Nuuk bliver ikke alene en storslået oplevelse for alle medvirkende, det er også en drømmedestination i Royal Run-sammenhæng. Royal Run er fællesskabets fest, og i Nuuk får vi muligheden for at fejre Rigsfællesskabet sammen med Kronprinsen og det grønlandske folk, lyder det fra Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik, på vegne af Idrætsvisionen Bevæg dig for livet, der står bag Royal Run.