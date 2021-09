Borgmesteren i Kujalleq: Udnyt vaccinering mod covid-19

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 10. september 2021 - 11:07

Godt 59 procent af befolkningen er nu færdig vaccineret, mens omkring 7.000 borgere har fået den første stik. Borgerne i syd har ikke været meget for at blive vaccineret. Godt 2.500 var færdig vaccineret i juli måned ud af 6.400 indbyggere i Sydgrønland.

- Vi har nu erfaret, at der i nogle regioner har været smittespredning blandt børn, derfor vil jeg gerne opfordre forældre til at sørge for at udnytte muligheden for at vaccinere deres børn over 12 år. Ved at vaccinere flere mod Covid-19 vil man også være i stand til at forhindre smittespredningen, siger Stine Egede.

Der har lige været vaccinationer i Narsaq og i Nanortalik.

Borgerne kan blive flokimmune

Vaccination mod covid-19 bliver afholdt i hallen fra klokken 09.00 til 17.00. Der er dog løbende vaccinationer i den største by i syd om onsdagen fra kl. 12.30 til 15.00 med tidsbetilling. Borgere som ikke kan blive vaccineret i dag, fredag kan ringe til 64 22 11 og bestille tid for, at blive vaccineret.

- Der er ingen Covid-19 smitte i Kommune Kujalleq, hvis dette skal fortsætte, skal vi fortsætte med at passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger, og jeg håber, at borgerne vil udnytte muligheden til at blive vaccineret, siger Stine Egede.

Borgere, som har fået det første stik kan få det andet vaccine, hvis det fik den første vaccine den 12. august. Mens børn fra 12 til 14-årige skal ledsages af en person med en forældremyndighed eller en skriftlig accept af deres forældre for at blive vaccineret.

