Borgmester: Borgerne skal afgøre statues fremtid

Thomas Munk Veirum Onsdag, 24. juni 2020 - 14:32

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), blander sig nu i debatten om Hans Egede-statuen i Nuuk.

- Jeg mener, at det rigtige at gøre i denne situation er at tage en grundig diskussion med borgerne om statuens fremtid. Den beslutning, vi træffer, kommer til at påvirke vores lands historie i generationer, udtaler Charlotte Ludvigsen.

Derfor sætter kommunen nu en proces med inddragelse af kommunens borgere i gang for at finde ud af, hvad der skal ske med statuen.

Borgerinddragelsen vil foregå via borgermøder og kommunens borgerinddragelsesplatform ”Kommuneqafiga”. Der vil også være mulighed for at komme med svar via brev.

- Ironisk hvis ikke folk inddrages

- Processen vil blive igangsat hurtigst muligt og forventes at vare to måneder, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

Charlotte Ludvigsen mener, at det er vigtigt, at der bliver truffet en beslutning, hvor borgerne er blevet inddraget.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda: Hans Egede-statue skal fjernes

- En stor del af kritikken af Hans Egede går på, at han trak kristendommen og den vestlige livsstil ned over hovedet på grønlænderne. Derfor ville det være lidt ironisk, hvis ikke borgerne bliver inddraget i, hvad man vil med hans statue.

- At borgerne bliver hørt, før der bliver truffet beslutninger, viser jo, hvordan vores samfund har forbedret sig, siden statuen blev rejst for 98 år siden, siger Charlotte Ludvigsen.

- En del af historien

Ifølge Kommuneqarfik Sermersooq blev statuen opført i 1922 som resultat af en privat indsamling. Den blev ved indvielsen givet til byens indbyggere. Ansvaret for statuen lå indtil 1953 ved KGH, hvorefter det blev overdraget til den daværende Nuup Kommunia.

Borgmesteren forstår godt, at statuen vækker debat i disse dage:

- Der skete mange overgreb i kolonitiden, og jeg kan kun tage afstand til de tanker, der ligger bag koloniseringen. På den anden side er det en del af vores historie, og har været med til at forme det samfund vi har i dag, siger Charlotte Ludvigsen.