Borgmester Stine Egede: - Det må ikke ske igen

Jensine Berthelsen Torsdag, 29. februar 2024 - 11:45

Borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA) svarede straks på familiens klagebrev vedrørende en begravelse hvor en kiste gik i stykker og den afdødes lig endte i gravstedet.

- Lige så snart jeg modtog klagebrevet, svarede jeg familien og udtrykte min kondolance og dybe beklagelse over hvad der skete under begravelsen. Derudover beordrede jeg alle kommunalt ansatte der arbejder med begravelser til at sætte sig sammen og sørge for en løsning, så sådanne hændelser ikke sker igen, forklarer borgmester Stine Egede overfor Sermitsiaq.AG.

Stine Egede understreger, at kommunen nu har garderet sig til at alt for små og alt for smalle gravpladser fremover ikke skal forberedes i kirkegården, og at man nu har sørget for at have de rigtige skabeloner til alle kistestørrelser.

Flere myndigheder involveret i begravelser

Kirken skal sørge for den overordnede del. Den afdøde skal transporteres til den lokale kirkes kapel, hvor vedkommende skal lægges i kisten og klargøres til udsyngning og gudstjenesten skal forberedes og afvikles. Præsten skal føre hele begravelsen også den sidste vej til kirkegården, hvor den afdøde stedes til hvile.

Forud for selve begravelsen i kirkegården skal kommunen sørge for at gravstedet er klar til den afdøde, og kommunens ansatte er behjælpelige med at lukke gravstedet, når kisten er lagt til rette på gravstedet.

Kisten og korset samt alle udgiftskrævende aktiviteter i forbindelse med en begravelse skal den lokale ligkisteforening stå for, hvis den afdøde er medlem af ligkisteforeningen. Ikke-medlemmer skal selv stå for udgifterne til hele begravelsen, og kisten samt korset bliver købt af den lokale ligkisteforening.

Ligkisteforening: - Vi har bedt om mere solide kister

Også hos ligkisteforeningen i Qaqortoq er formanden Anthon Joseassen meget ked af hændelsen under begravelsen:

- Dagen efter den chokerende begravelse, gik jeg sammen med præsten til vores mellemhandler og holdt møde med dem for at sådanne hændelser ikke skal ske igen fremover. Vi har bedt dem om at anskaffe mere solide kister, især hvad kistebunden angår, for vi er opmærksomme på de tynde kistebunde, forklarer formanden for den lokale ligkisteforening, Anthon Joseassen.

Derudover har ligkisteforeningen flere eksempler på, at kommunens udgravninger på kirkegården ikke har passet med kistens størrelse:

- Det er ikke kun det ene tilfælde. Vi har flere gange oplevet at gravpladserne har været for små i forhold til den afdødes kiste og vi har gjort opmærksom på problemet. Jeg er meget ked af, at en så ulykkelig hændelse skulle til før, vi nu får udsigt til betryggende begravelser, men vi skal arbejde sammen om at sådanne hændelser ikke sker igen, slutter Anthon Joseassen.