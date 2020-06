Borgmester præsenterer nyt erhvervsråd

Thomas Munk Veirum Fredag, 12. juni 2020 - 12:40

På et borgermøde i Paamiut lørdag, vil borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), præsentere byens nye erhvervsråd.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Præsentationen kommer i forlængelse af, at Sermersooq Business Council blev nedlagt ved årsskiftet. Rådet stod for erhvervsfremmende aktiviteter i hele kommunen, og i forbindelse med nedlæggelsen blev der lagt en ny plan for arbejdet.

LÆS OGSÅ: Sermersooq Business Council lukker

Planen går ud på, at der fremadrettet skal være tre erhvervsråd, hvor de to skal være i henholdsvis Tasiilaq og Paamiut for at sætte mere skub i udviklingen i de to byer uden for hovedstaden.

Borgermødet finder sted lørdag 13. juni kl. 19 til 20.30 i Taqqissuut.

- Jeg synes, det er meget vigtigt, at borgerne får mulighed for at følge udviklingen i kommunen så tæt på som muligt. Derfor håber jeg at se så mange af borgerne som muligt, udtaler Charlotte Ludvigsen.