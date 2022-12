Borgmester melder ud: Vi efterkommer krav

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. december 2022 - 07:59

I sidste uge godkendte Naalakkersuisut, at Kommuneqarfik Sermersooq kan optage et lån på 1,25 milliarder kroner. Kommunen kan dermed fortsætte en omfattende oprydning på anlægsområdet.

Naalakkersuisut har tilgengæld for godkendelsen stillet en række krav til kommunen, og dem er kommunen naturligvis klar til at efterleve, siger borgmesteren i Sermersooq:

- Selvfølgelig efterkommer vi de krav, som Departementet for Finanser og Ligestilling har stillet til godkendelsen, og takker Naalakkersuisut for det gode samarbejde i processen, udtaler Avaaraq Olsen (IA) i en pressemeddelelse.

Blandt de krav som Naalakkersuisut har stillet er, at fusionen mellem NCD og boligselskabet Iserit A/S ikke forårsager merudgifter til lejerne i selskabet. Derudover vil Naalakkersuisut øge sit tilsyn med kommunen økonomistyring.

- En glædelig nyhed

Derudover kalder borgmesteren det en glædelig nyhed, at Naalakkersuisut nu har godkendt lånet.

- Det er en glædelig nyhed for Kommuneqarfik Sermersooq. Vi er glade for, at Naalakkersuisut kunne se vigtigheden af, at vi kan låne penge til at sikre tidssvarende skoler og daginstitutioner, udtaler borgmesteren.

Kommunen har indtil godkendelsen befundet sig i en penibel situation, fordi byggerierne allerede er sat i gang og nogle er endda færdige, men altså uden at finansieringen har været på plads.

Byggerier blev sat i gang i regi af byudviklingsselskabet NCD, men selskabet kunne ikke låne penge nok, og kommunen havde ikke sparet op.