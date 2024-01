Efter voldsepisoder: Virksomheder og sportsforeninger skal være med til at forebygge vold

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 25. januar 2024 - 17:30

Der har været en bølge af vold i Sisimiut, som har krævet en stor del af politiets tid og tiltrukket stor opmærksomhed.

På baggrund af flere forskellige hændelser de senere år, er der behov for voksne, der skal være med til at skabe tryghed, hvis børn i Sisimiut skal kunne være udenfor i trygge omgivelser og have en god opførsel om natten, mener borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen:

LÆS OGSÅ: Sisimiut: Mand overfaldet af 4-5 personer

- Derfor inviterer vi virksomheder eller sportsforeninger til at genstarte natteravnene for at opnå, at det skal være trygt at være barn i Sisimiut, og for at Sisimiut kan være kendt som en dejlig by.

- Selvfølgelig er det ikke formålet, at man skal gå ture langt ud på natten og hver aften. Men når vi er flere, kan man forestille sig, at man kan lave en dejlig gåtur om aftenen en gang om ugen i 2-3 timer sammen med kollegaer, sportsvenner eller venner. Det kan være med til en positiv ændring i vores by.

Natteravne skal flyve igen

Qeqqata Kommunia har prøvet at få miljøarbejdere og natteravne at gå ture og skabe tryghed i byen om natten. Men der har været for få tilmeldte. Nu håber borgmesteren derfor på hjælp fra virksomheder og sportsforeninger.

- Som bekendt har der tidligere været frivillige natteravne i byen. Efter de er stoppet, har man ad flere omgange prøvet at genstarte natteravnene, men desværre uden succes.

Han understreger, at natteravne ikke kan stoppe vold mellem voksne, da det er politiets arbejde.

Borgmester Malik Berthelsen siger, at han vil indkalde virksomheder og sportsforeninger til møde om sagen.