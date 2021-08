Borgmester om maritimt netværk: Vi kan inspirere og lære af hinanden

Redaktionen Fredag, 13. august 2021 - 10:09

I denne uge er der Grønlandske dage i Aalborg, hvor Borgmester i Kommuneqarfik Charlotte Ludvigsen deltager. Onsdagens erhvervskonference havde maritim udvikling som tema med virksomhedsbesøg og forskellige oplæg, blandt andet omkring infrastruktur, bæredygtighed, Aalborg havns engagement i klynger og netværk samt et oplæg fra det nyetablerede Nuuk Maritime Network.

Borgmester Charlotte Ludvigsen mener der er meget at komme efter i samarbejdet.

- Det har været nogle spændende oplæg, og jeg er sikker på, at vi i Nuuk kan bruge nogle af Aalborgs idéer og løsninger samt bygge videre på de nye relationer med Aalborg kommune og Aalborgs maritime sektor, siger hun.

Aalborg kører blandt andet lærlingesamarbejde, hvor en maritim lærlingekoordinator hjælper virksomheder med at understøtte uddannelsen af kvalificeret arbejdskraft. Netop kvalificeret arbejdskraft er også et af fokusområderne fra starten i Nuuk Maritime Network.

- Fra Kommuneqarfik Sermersooq værdsætter vi det nye netværk, og vi vil gerne være med til at skabe gode rammebetingelser for udvikling og vækst, som man har været gode til i Aalborg. Vi er meget glade for at styregruppen i Nuuk Maritime Network deltager i Grønlandske dage og præsenterer Nuuks maritime netværk og erhverv for Aalborg, siger Charlotte Ludvigsen.

Om netværket

Nuuk Maritime Network blev etableret i maj 2021 og målet er at skabe bæredygtig udvikling og vækst indenfor den maritime sektor. Netværket har allerede over 50 medlemmer, som repræsenterer den maritime sektor i Nuuk, der er byens største private sektor med ca. 1.900 ansatte.

- Nuuk Maritime Netværk er meget nyt, men vi har fra starten haft som mål at søge inspiration og samarbejder med andre maritime netværk og klynger, som her under de Grønlandske dage i Aalborg. Så vi er rigtigt tilfredse både med invitationen til at deltage og i særdeles med at have erhvervsudvikling gennem det maritime som et af de helt store temaer til Grønlandske dage, fortæller Cuno Jensen fra styregruppen i Nuuk Maritime Network.