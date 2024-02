Borgmester om lærerflugt: Lærermangel på Atuarfik Kilaaseeraq er ikke et nyt problem

Dorthea Reimer-Johansen Onsdag, 28. februar 2024 - 15:43

Sermitsiaq.AG kunne sidste uge fortælle, at i alt 18 lærere har opsagt deres stilling i Atuarfik Kilaaseeraq med begrundelser om dårlige ledelse og elevers psykiske og fysiske vold mod dem. Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S) kan ikke kommentere på de enkelte sager.

- Jeg kan ikke udtale mig om vold, da jeg ikke har kendskab til det, siger borgmester Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Han understreger dog, situationen er meget beklagelig og forstår, hvis forældre til elever er bekymret over, at deres børn bliver undervist primært af vikarer.

Problemet er ikke nyt

Fungerende skoleinspektør i Atuarfik Kilaaseeraq har i sidste uge forklaret, at lærerne ofte ikke nævner nogen grund til opsigelsen. Begrundelserne plejer dog at være personlige omstændigheder, udfordringer med at tilpasse sig byen, børnenes skolegang og sundhed, helbred, familie samt andre jobmuligheder, lyder det.

De tidligere lærere har overfor Sermitsiaq.AG fortalt om flere grunde.

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen tager nu bladet fra munden og udtaler sig om situationen i Kilaaseeqqap Atuarfia.

- Jeg må sige, at problemet med lærermangel på Atuarfik Kilaaseeraq ikke er nyt, men har været et problem i flere år. Jeg er sikker på, at det i høj grad skyldes, at skolen ikke længere er tidssvarende.

- Jeg kan ikke kommentere på ledelsen, da det handler om enkelte personer. Jeg vil gerne rose vores medarbejdere for at bruge så meget tid på at arbejde sammen om at finde på løsninger på så alvorlige problemer.

Qeqqata Kommunia har siden forrige valg arbejdet på at løse medarbejdermanglen, fortæller borgmester Malik Berthelsen:

- Vi har taget forskellige skridt til at løse dette problem. Såsom at indføre åremålsansættelse for lærere og bygge 12 nye personaleboliger i Maniitsoq, fordi det er sværere at ansætte uddannede lærere i Maniitsoq end i Sisimiut.

- Desuden har vi også gennemført omfattende ledelses- og udviklingskurser for skoleledere, trinledere og lærere i samarbejde med eksterne konsulenter, og i dag gennemfører vi disse kurser sammen med Helene Berthelsen og Mitdlarak Lennert.

Qeqqata Kommunia har også afsat midler til en omfattende renovering af Atuarfik Kilaaseeraq, der har været skimmelsvampsramt. Projektet sendes snarligt i udbud, oplyser borgmesteren.