Borgmester om Kuannersuit: Vil have fakta på plads

Merete Lindstrøm Fredag, 12. februar 2021 - 07:39

Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen, er endnu ikke overbevist om, hvorvidt et mineprojekt på Kuannersuit overhovedet er en god ide.

- Jeg har aldrig været den store fortaler for Kuannersuit. Indtil alt er belyst, forsøger jeg at være neutral, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Og borgmesteren mangler oplysninger om miljøpåvirkning fra minen.

- Jeg synes ikke, at VVM-rapporten er tilstrækkelig. Det kan godt være, at der i baggrundsrapporterne er oplysninger om deponering af tailings og indhold af fluor og thorium, men der er ikke meget materiale, som almindelige mennesker kan forstå.

- Derfor er det så vigtigt med de her møder, så almindelige borgere kan stille spørgsmål og få forklaret de tekniske ting i et mere letforståeligt sprog, siger borgmesteren efter det første møde i Narsasuaq den 5. februar.

Skiftende naalakkersuisut

Borgmesteren understreger, at minedrift er okay, så længe det ikke forurener miljø, fødevarer, landbrug og menneskers sundhed.

- Så snart det bliver farligt, så har Siumut Sydgrønland og kommunen aldrig været for. Lige siden jeg blev borgmester, har jeg altid sagt til naalakkersuisut, at jeg ikke var tilhænger af et kemisk anlæg ved minen.

Det har krævet løbende kommunikation at holde Naalakkersuisut opdateret om kommunens holdning, understreger borgmesteren.

- Naalakkersuisut skal lytte til borgerne og os, der bor her i Sydgrønland. Der har været så mange forskellige Naalakkerusitut for råstoffer, siden jeg blev borgmester. Hver gang der er kommet en ny, har jeg sendt tidligere udmeldinger og korrespondance til vedkommende, for at vise, hvor vi står som kommune, siger Kiista P. Isaksen.

Vil høre om konsekvenserne

Borgmesteren har deltaget ved flere af de netop gennemførte borgermøder. Og håbet om at borgerne kunne få nogle tydelige svar om projektet blev ikke indfriet ved mødet i Qaqortoq, eller i Narsaq, hvor hun også stillede et enkelt spørgsmål til Greenland Minerals:

- Når I ikke vil fortælle os noget som helst om de miljømæssige konsekvenser, projektet får, hvordan skal vi så stole på, at det, I siger, er sandt?

Det spørgsmål fik bifald med på vejen fra tilhørerne, hvoraf en stor del var iklædt røde veste med Urani Naamiks gule sol på ryggen.

Flere kritikkere af projektet beskylder netop Greenland Minerals for at pynte på fakta om, hvilke konsekvenser projektet vil have for dyr, mennesker og miljø i området omkring minen, og når fakta lægges frem, er det langt fra alle, der tager dem for gode varer.

Svært at komme igennem med fakta

Det handler blandt andet om støv, opbevaring af thorium og påvirkningen fra radioaktive stoffer af fisk og får i området. Ifølge konklusioner fra DCE´s uafhængige eksperter, så vil minen ikke få konsekvenser for sundheden, hvis de tiltag, der lægges op til i VVM-rapporten, overholdes.

Landslægen sagde på mødet i Narsaq, at minen ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko for byens borgerne ud fra de oplysninger, han har fået om projektet.

Fungerende chef i Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Kjeld Svenningsen, forsikrede under flere af borgermøderne om, at Selvstyret tager sit ansvar meget seriøst i forhold til at kontrollere, at Greenland Minerals overholder miljøregulativer og aftaler om grænseværdier for kemikalieindhold og radioaktiv stråling i så fald, mineprojektet får grønt lys.