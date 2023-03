Borgmester efter kritik: Satser på uddannelse og kommer med opråb

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. marts 2023 - 17:45

Efter en inspektion på alderdomshjemmet Qeersaat Illuat i Qasigiannguit udtalte Ombudsmanden for Inatsisartut kritik af forholdene.

Kritikken gik blandt andet på, at alderdomshjemmet har anvendt magt overfor beboere, uden at det er blevet registreret - blandt andet blev en dement beboer låst inde på sit værelse, da vedkommende var smittet med corona under pandemien.

Borgmester i Qeqertalik, Ane Hansen (IA), siger til Sermitsiaq.AG, at kommunen har arbejdet på at rette op på de kritikpunkter, ombudsmanden pegede på, ved at satse på uddannelse af medarbejderne.

Med hensyn til episoden med den demente borger, der blev låst inde, minder Ane Hansen om, at det skete, mens personalet var under stort pres under pandemien:

Har anmodet Naalakkersuisut om lovændring

- Vi har gjort meget for at forbedre de ting, der bliver peget på fra ombudsmanden, men man skal være opmærksom på, at det var under coronatiden, og der var nogen forvirring om, hvordan man skulle tackle smittede demente, som man ikke kunne styre, siger Ane Hansen.

Af ombudsmandens beretning fremgår det, at den indelåste demente boede i alderdomshjemmets depotrum. Ifølge Ane Hansen hører det med til historien, at det er et værelse med vinduer, der normalvis bruges til borgere på aflastning.

Borgmesteren siger videre, at hun har henvendt sig til Naalakkersuisut med et ønske om en lovændring på baggrund af sagen. Hun ønsker mulighed for, at alderdomshjemmene kan udstyre demente borgere med en gps, såfremt den dementes værge siger god for det:

- Det er helt nødvendigt især for os, der bor oppe nord på. Det kan være farligt, når en ældre dement borger kommer ud uden overtøj på, siger Ane Hansen.

Opråb om fravær ved lønningsdag

Et andet bekymringspunkt i ombudsmandens rapport er udpræget mangel på personale på alderdomshjemmet.

Ane Hansen siger til det, at hun har sendt en skrivelse til en række organisationer, hvor hun kommer med et opråb om, at der bør gøres noget omkring fravær, der typisk er omkring lønningsdag:

- Det er for at skåne de medarbejdere, der knokler, når andre udebliver.

- Vi bør samarbejde om eksempelvis en kampagne, for det er et problem, vi har over hele landet omkring lønningsdag, siger Ane Hansen.

Affejer kritik

Ombudsmandens kritik fik kommunalbestyrelsesmedlem Aqqa Samuelsen (S) til at komme med en kritik, hvor han kaldet forholdene uacceptable.

- Ledelsen skal komme i gang med at arbejde grundig og skabe trygge rammer ved at planlægge gode retningslinjer indenfor arbejdsmiljøet, for at tiltrække kvalificeret faste ansatte, lød det blandt andet fra Aqqa Samuelsen i en pressemeddelelse.

Ane Hansen mener, at kommunen har arbejdet seriøst med problemstillingerne.

- Vi arbejder hele tiden med at styrke de svage sider, vi har inden for vores arbejdspladser, siger borgmesteren.