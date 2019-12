Borgmester kræver løsning på kørselsproblematik

redaktionen Mandag, 23. december 2019 - 11:33

- På trods af over 20 års dialog og utallige ansøgninger til Naalakkersuisut, er der fortsat ikke en tilladt rute fra byen til Kangia, som er centralt fiskested i Ilulissat området. Mangel på denne rute, har hermed resulteret i, at politiet er begyndt at udstede bøder til byens borgere der vælger at køre i det åbne land, for at fiske.

Det siger borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen (S) siger i en pressemeddelelse.

Afventer svar

Han håber på, at kommunen kan få en tilladelse for at åbne en rute mod Kangia.

- Idet den eneste sikre rute går gennem vandspærrezonen og UNESCO verdensarvsområdet, har kommunen ikke bemyndigelse til at give denne. Dette er kun Naalakkersuisut som kan, derfor venter kommunen på nuværende tidspunkt på svar fra Naalakkersuisut, angående en dispensationsansøgning til en kørselskorridor som er blevet indsendt, siger borgmesteren i Avannaata Kommunia.

Sikker og lovlig kørsel

Angående denne dispensationsansøgning håber kommunen selvfølgelig på det bedste, 'men tidligere erfaring har desværre vist en vis modvilje fra Naalakkersuisut', påpeger Palle Jerimiassen.

- På trods af denne kørselskorridor ikke kun er til gavn for lokalsamfundet men også nationalsamfundet, i form af en øget indtægtskilde og naturbeskyttelse. Avannaata Kommunia ønsker derfor, at Naalakkersuisut hurtigst muligt afdækker årsagerne og imødekommer ønsket om en kørselskorridor indtil Kangia. For at skabe rammerne om en mere sikker og lovlig kørsel i det åbne land, lyder det fra Palle Jerimiassen.