Borgmester i Kujalleq: Mineselskaber vil skabe arbejdspladser

redaktion Fredag, 03. januar 2020 - 10:47

- Vi gør alt hvad vi kan for at sikre at mineselskaber, der er klar til at starte, tilkendes en udnyttelsestilladelse da mineraludvinding i Sydgrønland vil skabe forskellige arbejdspladser.

Det siger borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen, blandt andet i sin nytårstale.

Mineralmesse

- I august måned blev Kommune Kujalleq, Tanbreez samt Naalakkersuisut enige om at genstarte forhandlingerne omkring IBA, Impact Benefit Agreement. Med det forventes det at tilkendelse af en udnyttelsestilladelse omkring udvinding af sjældne jordarter i Kringlerne nu er tættere på, fremhæver hun.

Med hensyn til mineraludvinding, ser kommunen også frem til en mineralmesse i Qaqortoq der skal afholdes i august måned.

Tilgængelighed

Hun ser således frem til den kommende udvikling i forbindelse med den nye lufthavn i Qaqortoq.

- Den nye lufthavn er under forberedelse og planlægning, og vi ser frem til de første sprængninger i år. Sydgrønland bliver mere tilgængelig med lufthavnen og det vil åbne for ny udvikling inden for turisme og andre erhverv, lyder det fra Kiista P. Isaksen.