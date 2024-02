Overvåger kriminalitet i kommunen

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 01. februar 2024 - 07:43

I Kommune Qeqertalik har borgmester Ane Hansen indledt et samarbejde med politiet i Aasiaat for at styrke indsatsen mod kriminalitet. Det omfatter løbende offentliggørelse og overvågning af politiets kriminalitetstatistikker for at vurdere effektiviteten af kommunens forebyggelsesarinitiativer.

Hvor meget kriminalititet er der i udbetalingsdage?

For at se, hvordan borgere reagerer omkring udbetalingsdage, har kommunen valgt at kigge på tal fra politiet i Aasiaat fra den 20 december 2023 til 1. januar 2024. Der er i alt registreret 175 anmeldelser om vold, voldtægt, og husspektaker i den periode i hele landet.

Kommunen ligger pænt under det nationale gennemsnit, da kun ni anmeldelser er fra Aasiaat.

- Man kan se på tallet, at borgere i Kommune Qeqertalik har været rolige i julen. Vi har en god dialog med politiet i Aasiaat. Vi vil gerne kigge på tallet for at se, om vores projekter har en effekt på borgere, fortæller Ane Hansen.

Borgere skal føle sig trygge

- Det er vigtigt for os, at borgere skal føle sig trygge i deres by og bygde, derfor holder vi øje med tallet for at se effekten op kommunens forebyggelsesinitiativer. Folk skal føle sig beskyttet, siger borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen.

Tallene for kriminalitet i Kangaatsiaq ligger under Aasiaat.

I følge Grønlands Statistisk, er der 2.903 borgere i Aasiaat, mens der er 507 Kangaatsiaq.

Det fremgår af nedenstående tabel, at Kommune Qeqertalik ligger i bunden, hvad angår anmeldelser per 1000. indbyggere.