Borgmester i Avannaa: Det er vigtigt vi passer på hinanden

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 15. januar 2021 - 13:44

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen (S) opfordrer borgerne til at passe godt på hinanden, efter en sundhedsmedarbejder, der er ankommet til Uummannaq fra Danmark er blevet påvist smittet med coronavirus.

I en videoopdatering på kommunens facebookside torsdag forklarer han situationens konsekvenser:

- I Avannaata Kommunia har vi besluttet, at vi fortsat ikke afholder arrangementer, som er organiseret af kommunen, og alderdomshjemmet I Uummannaq lukkes for besøgende, siger Palle Jerimiassen i videoen.

Smittespredning vil undgås

Den sundhedsmedarbejder, der ankom til Uummannaq, blev påvist smittet med coronavirus syv dage efter ankomst til Grønland. Det står stadig uklart, hvorvidt, personen har været underlagt karantænereglerne efter ankomst, eller om personen har fået en dispensation.

Borgmester i kommunen oplyser, at kommunen er i dialog med coronastaben og at myndighederne arbejder på at forhindre smittespredning af Covid-19 i Uummannaq.

- Det er vigtigt, at vi passer på hinanden. Smittetrykket i Danmark er meget højt lige nu, og mange rejser i den kommende tid ind i Grønland. Derfor vil jeg igen minde borgere om, at det er vigtigt, at vi følger landslægeembedets anbefalinger, siger han.

Disse anbefalinger er:

- Hold afstand.

- Nys og host i ærmet.

- Vask fingre med sæbe ofte, eller brug håndsprit når det ikke er muligt.

- Bliv hjemme hvis du er syg.

