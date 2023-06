Borgmester efter hundeangreb: Vigtigt, vi forebygger nye tragedier

Redaktionen Torsdag, 15. juni 2023 - 14:58

For godt syv uger siden i april måned gennemlevede Adam Jarniewski et sandt mareridt, da et hundespand på en turistkørsel gik til angreb på ham og hans to piger på skiløjpen i Sisimiut.

Det skriver avisen AG.

Hans personlige beretning om den nervepirrende oplevelse kan læses her på siderne i denne uges avis.

AG har i den forbindelse været i kontakt med flere kilder, herunder turisten, som sad på slæden, da kusken mistede kontrollen over hundespandet. Andre kilder fortæller om tilsvarende uhyggelige oplevelser i Sisimiut. Altså hvor slædehunde ikke er et lydigt arbejdsdyr, men et bidsk og angrebsparat væsen.

Og i Qeqqata Kommunia er borgmester Malik Berthelsen (S) ret klar i mælet efter episoderne:

- Jeg tager skarp afstand fra de hundeangreb, vi har oplevet her i Sisimiut, som også er en trist hændelse, hvilket også skabte en stor utryghed hos borgerne, udtaler borgmesteren i en skriftlig kommentar til AG.

