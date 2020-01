Borgmester giver vrede Kangaamiut-borgere nyt håb

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 30. januar 2020 - 16:04

Indbyggerne i Kangaamiut stiller sig ikke tilfreds med, at Qeqqata Kommunia vælger at renovere skolen i bygden for derefter at bygge en ny daginstitution for de mindre børn.

Grunden til utilfredsheden er simpel.

Indbyggerne i Kangaamiut ønsker vandklosettoiletter i skolen og daginstitutionen for dermed at slippe for natrenovationsposer.

- Vi er ikke enige i beslutningen. Men som skoleinspektør i bygden respekterer jeg kommunens valg og tager den til efterretning, fortæller Barnabas Larsen til Sermitsiaq.AG.

Scenarie fire

Kommunen har oplistet fire scenarier for skolen og daginstitutionen. Den fjerde scenarie handler om en plan, hvor skolen og daginstitutionen samles under samme bygning. I det scenarie er der mulighed for at forbinde bygningen til en hovedledning, så skolen og daginstitutionen Naja kan få toiletter, der kan skylle ud. Indtil nu er der poser i toiletterne, som skiftes jævnligt.

- Men hvis toiletternes poser ikke er blevet skiftet om fredagen, så oplever vi, at børnene tager på skolen mandag morgen til værelser, der lugter. Det er ikke behageligt, så vandklosettoiletter er ønskværdige, siger Barnabas Larsen, der oplyser, at der er i alt fem toiletfaciliteter på skolen. Tre til eleverne og to til lærerne.

Uhygiejnisk

En utilfreds mor og skolelærer, Apate Sandgreen fortæller også, at hun hellere ser, at skolen og daginstitutionen Naja samles sammen i en bygning. Kun i den plan var der nemlig planer om at installere hovedledninger til skolebygningen, så skolen og daginstitutionen kan have vandklosettoiletter.

- Det handler også om hygiejnen. Det er ikke hygiejnisk med toiletter med natrenovationsposer. Også er der koldt i wc’et om vinteren, hvilket heller ikke er sundt. Vi ønsker tidssvarende wc-faciliteter, fortæller Apate Sandgreen, der er skolelærer og mor til to skolebørn.

Økonomiske grunde

Borgmester i Qeqqata Kommunia forklarer over for Sermitsiaq.AG, at beslutningen blev truffet i sammenhæng med kommunens budgettering for 2020. Det er allerede besluttet, at skolen skal renoveres, hvilket er budgetteret med 16,5 millioner kroner, senere blev det også besluttet, at bygden får en helt ny daginstitution.

Hvis skolen og daginstitutionen slås sammen ville det koste 27 millioner kroner.

- Selvom beslutningen allerede er taget, at skolen og daginstitutionen laves hver for sig, så har vi faktisk fundet en anden løsning. Kommunen har et budget på 10,7 millioner kroner over to år til byggeri af huse til lærere. Men kommunen mangler ikke huse til lærere længere. Det betyder, at vi har midlerne til en skole og daginstitutione i samme bygning, hvor der også kan indgå vandklosettoiletter. Så denne mulighed skal igen undersøges, forklarer Malik Berthelsen (S).

Han oplyser, at undersøgelsen vil starte så snart, stillingen om en byggerådgiver bliver besat.

Nye planer

Borgmesteren oplyser, at flere faktorer vil blive undersøgt, før den endelig beslutning. Blandt andet skal det undersøges, om det kan svare sig at lade vuggestuebørnene sove så tæt på skolen, når der er skolebørn, der holder frikvarter.

Skoleinspektøren mener dog, at dette ikke vil være et problem.

- Skolen med de 41 elever og daginstitutionen med omkring 24 børn ligger på en afstand på 100 meter fra hinanden. Det er ikke et problem i det daglige, at børnene er så tæt på hinanden, fortæller skoleinspektør Barnabas Larsen.