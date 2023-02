Borgmester forsvarer udskældt aftale: Medarbejdere skal dog opkvalificeres

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. februar 2023 - 11:42

Ældretalsmand Inga Egede har været ude med kritik af, at alderdomshjemmet i Qaanaaq også fungerer som en slags sygehus for patienter i sundhedsvæsenet.

Medarbejdere og beboere er utrygge, lyder det blandt andet fra ældretalsmanden.

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, bekræfter, at der er utryghed blandt medarbejderne på alderdomshjemmet:

- De føler sig utrygge, når der bliver transporteret patienter fra sygehuset til alderdomshjemmet, fordi de ikke får at vide, hvilke diagnoser patienterne har og, hvordan de skal hjælpes.

Har ikke modtaget lovede kurser

- Derfor er de utrygge, i forhold til hvad de skal gøre, hvis der sker noget med patienten, som de har ansvaret for, siger Palle Jerimiassen.

Ifølge borgmesteren er det en væsentlig årsag til utrygheden, at medarbejderne ikke har modtaget opkvalificering eller efteruddannelse, efter at alderdomshjemmet også begyndte at fungere som sygehus.

Arrangementet kom i stand via en aftale mellem sundhedsvæsenet og kommunen tilbage i 2020:

- Der skal være nogle opkvalificeringskurser, og det er der ikke blevet holdt endnu fra sundhedsvæsenets side.

- Det er med til, at medarbejderne føler sig utrygge. Medarbejderne vil have nogle rammer for, hvordan de skal forholde sig til patienter, der kommer ind, og hvad er det for noget medicin, de skal have, siger Palle Jerimiassen.

Forsvarer aftale

Selvom der er problemer med arrangementet mellem kommunen og sundhedsvæsenet og ældretalsmanden forlanger aftalen ophævet, så forsvarer borgmesteren aftalen:

- Vi har mangel på arbejdskraft, og aftalen har nogle fordele, og dem vil vi gerne fortsætte med.

- Mange ældre har behov for lægelig hjælp, og det letter vores arbejde, når der er personale fra sundhedsvæsenet, som også er inde over, siger han.

Ældretalsmanden har udtalt, at beboerne på alderdomshjemmet bliver forstyrret af trafikken med patienter, og at de ældre har krav på fred og ro på alderdomshjemmet, som er de ældres hjem.

Den kritik får ikke borgmesteren til at ryste på hånden, og han påpeger, at det også foregår på andre alderdomshjem, at der kommer patienter, der skal være på hjemmet i kortere perioder. Det er et vilkår, siger borgmesteren.

Ifølge Palle Jerimiassen har kommunens socialchef i Qaanaaq nu taget kontakt til sundhedsvæsenet, og i begyndelsen af marts skal der afholdes møder om de problemstillinger, der er i forbindelse med arrangementet mellem sundhedsvæsenet og kommunen. Derudover vil borgmesteren også tage sagen op med naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA).