Borgmester og flere medarbejdere hjemsendt efter smittemelding

Thomas Munk Veirum Torsdag, 28. maj 2020 - 06:12

Onsdag fortalte landslæge, Henrik L. Hansen, at en person, der arbejder med lufthavnsbyggeriet i Ilulissat, var blevet testet positiv for coronavirus.

I den forbindelse oplyser Avannaata Kommunia, at op mod ti af kommunens medarbejdere er blevet sendt hjem, fordi de har haft kontakt til ansatte i Munch Gruppen, som er det firma, der skal bygge den nye lufthavn.

Direktør Nick Nielsen og borgmester Palle Jerimiassen havde netop holdt møde med folk fra Munch Gruppen onsdag, hvor meldingen om det nye smittetilfælde kom, og derfor er de blandt de hjemsendte:

- Efter anvisning fra regionslægen er de personer, der har været i tæt kontakt med ansatte i Munch Gruppen, nu blevet hjemsendt indtil videre, skriver kommunen.

Sundhedsvæsenet ved kontakte hjemsendte

- Vi overholder naturligvis generelle forholdsregler og vil arbejde hjemmefra indtil videre. Vi afventer nu yderligere meldinger fra sygehuset, der vil kontakte hjemsendte ansatte i kommunen med nærmere instruks og vejledning, udtaler Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia.

Palle Jerimiassen fortalte til Sermitsiaq.AG onsdag, at man har besluttet at lukke for besøg til alderdomshjemmet i Ilullissat.

Hjemmehjælp indskrænkes

I pressemeddelelsen fra kommunen uddybes det, at også hjemmehjælp indskrænkes til det mest nødvendige for at nedbringe risikoen for smitte.

- Nu hvor coronaen er kommet til Ilulissat, skal vi især passe på vores ældre og personer risikogruppen. Jeg vil derfor opfordre borgerne i Ilulissat til at følge Landslægeembedets generelle

anbefalinger for at forhindre yderligere smittespredning. Borgerne i Grønland har tidligere vist, at det nytter at inddæmme smittespredningen, og den indsats skal vi nu sammen fortsætte, udtaler Palle Jerimiassen.