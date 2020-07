Borgmester fastholder høringsperiode

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 07. juli 2020 - 18:04

Siumut Nuuk ser gerne, at høringsperioden på tre uger forlænges til tre måneder. Begrundelsen er, at flere borgere vil få mulighed for at afgive deres stemme og have en indflydelse på statuens placering.

Men borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), afviser en forlængelse af høringen:

- Nej, vi fastholder de tre uger. Nu er debatten i gang, og vi vil gerne høre, hvad befolkningen mener om statuen, mens emnet er varmt, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Hun forklarer endvidere, at kommunalbestyrelsens Udvalg for Økonomi og Erhverv under et ordinært møde den 25. juni blev orienteret om den kommende høring.

Først borgerinddragelse

Noget tyder dog på, at statuen må blive på sin plads og trone over kolonihavnen. I skrivende stund viser den digitale afstemning på høringsportalen, at 403 borgere ønsker, statuen skal blive på sin nuværende plads, mens 284 borgere mener, den skal flyttes.

Imidlertid viser den digitale afstemning ikke hele billedet. Borgere, der ikke har ressourcer til at stemme digitalt får mulighed for at brevstemme.

LÆS OGSÅ: Siumut Nuuk: Høring om statue er for kort

Borgmesteren forsikrer, at ældre borgere, der bor hjemme eller på alderdomshjemmet får hjælp af personalet og hjemmehjælpen til at stemme, så deres stemmer når frem til kommunen. Også børns tegninger om den omstridte statue efterlyses af Kommuneqarfik Sermersooq, så de yngste borgeres meninger ogå bliver inddraget.

- Vi starter med høringen, så vi kan få borgernes meninger om statuens placering. Hvis et massivt flertal ønsker, at statuen skal placeres et andet sted, tager vi stilling til det, siger Charlotte Ludvigsen.

- Hvad er et massivt flertal i dette sammenhæng?

- Der kan vi ikke bruge omkring 50/50-deling af afstemningen til noget. Vi kan sige, at et massivt flertal er omkring de 75 procent, svarer Charlotte Ludvigsen.

Slutspurt er politikernes

Høringsperioden har flere dele. Hvis det skulle vise sig, at flere borgere ønsker at fjerne statuen vil der være endnu en afstemning om, hvor statuen ellers skal placeres. Afstemningen vil ske i august.

En af kritikpunkterne fra Siumut Nuuk er, at politikerne føler, at borgmesteren kører sit eget løb med henblik på statuen.

Charlotte Ludvigsen forsikrer dog, at kommunalbestyrelsen nok skal inddrages til september, når høringen er afsluttet, og kommunen har et klart billede af borgernes mening.

Høringen varer frem til den 21. juli.