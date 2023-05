Borgmester til demonstranter: Flere taxaer skal sikre fremtidig service

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 10. maj 2023 - 17:42

32 taxaer parkerede ved Avannaata Kommunias kommunekontor i Ilulissat onsdag morgen klokken 10.00. Her har taxachaufførerne demonstreret og vist deres utilfredshed omkring kommunalbestyrelsens beslutning om at forhøje hyrevogne fra 35 til 50 vogne i Ilulissat. Begrundelsen for utilfredsheden er, at der ikke er nok kunder til at holde alle taxaer kørende, og at taxaerhvervet dermed ikke vil være tiltrækkende for arbejdssøgende.

En forhøjelse af antallet af taxaer skal ses som en fremtidssikring af servicet, forklarer borgmester Palle Jerimiassen (løsgænger).

- Vi skal gøre os klar til en fremtid med flere tilrejsende og flere turister. Det er rigtigt, at turister med en booking til hoteller bliver kørt af hotellers busser. Men vi skal også gøre os klar til flere krydstogtspassagerer i fremtiden. Det skal vi forberede mod, siger borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen.

Flere hyrevogne i alle byer

Kommunalbestyrelsen har fastlagt antallet af hyrevogne i kommunens fire byer til en samlet antal på 100.

Ilulissat: 50 taxaer

Uummannaq: 20 taxaer

Upernavik: 20 taxaer

Qaanaaq: 10 taxaer

Visit Greenlands nyeste anløbsliste af forventede krydstogtskibe i Grønland viser, at Ilulissat forventes at modtage 67 krydstogtsanløb i år. De seneste år er tallet vokset.

- Denne forberedelse til flere tilrejsende til vores kommune gælder for alle byerne. Vi skal kunne planlægge og udvide vores service, så vi kan stå klar, når lufthavnen i Ilulissat åbner. En atlantlufthavn i Ilulissat åbner ruterne til nordkommunens byer som destinationsmuligheder, siger Palle Jerimiassen.

Palle Jerimiassen understreger, at han har forståelse for bekymringen for mangel på chauffører, men at ejerne af hyrevognslicenser selv skal arbejde med deres rekruttering.

- Kommunalbestyrelsen har vurderet, at det er en nødvendig beslutning, der skal sikre en bedre service i kommunen. Vi er nemlig vidende om, at det nogle gange er svært at få fat på en taxa, også i andre byer i kommunen, siger borgmester Palle Jerimiassen.