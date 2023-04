Borgmester advarer: Vi er i en uforsvarlig situation, hvis der sker en ulykke

Anders Rytoft Torsdag, 20. april 2023 - 11:54

Bliver servicekontrakterne fulgt?

Det spørgsmål rejser Stine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq, i et åbent brev.

Hun er bekymret for borgernes sikkerhed. Det skyldes situationen omkring trafikken i Sydgrønland, som ifølge borgmesteren er uholdbar.

- Når der er storis, er transport via luften den vigtigste trafikåre. På trods af dette har Air Greenland kun stationeret én helikopter i Sydgrønland. Da den helikopter ofte har teknikproblemer, stopper alting, lyder kritikken fra Stine Egede.

Færre pladser

Hun oplyser, at kommunen er virkelig udfordret, hvis der sker ulykker, hvor redningsaktioner med hoist (hvor personen løftes op i sikkerhed, red.) er nødvendig.

Disko Line, som har en servicekontrakt, har ifølge Stine Egede ikke sejlet passagerer i tre måneder til og fra Narsarsuaq på grund af isen i Tunulliarfikfjorden. Kun passagerer, der havde købt billet tidligere, blev transporteret med helikopter, oplyser borgmesteren.

Hun tilføjer, at der - i kølvandet på den forfærdelige episode, hvor Air Greenlands helikopter H155 blev ødelagt under et skyderi - som erstatning er blevet brugt en helikopter, hvor der kun kan være fem passagerer ombord.

Stor risiko

Den er nu fløjet nordpå.

- En anden H155 helikopter kom hertil, men den har nu også tekniske problemer. Den kan heller ikke bruges som redningshelikopter fuldt ud, da den ikke har hoist.

- Vi har ikke haft så meget storis i mange år. Vi ved, at risikoen for eftersøgninger og redningsaktioner er stor på denne tid af året, hvor der er storis.

Hun mener, at hvis man har brugt samfundets penge til at indgå en serviceaftale, så må man også sikre sig, at penge bliver brugt forsvarligt. Derfor, appelerer Stine Egede, må der sikres en løsning.