Borgerråd i Pituffik: Vi skal have Sullissivik som alle andre

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. april 2021 - 13:00

Der er nok at tage fat på for borgerrådet i Pituffik. Borgerne i Pituffik, der tæller mellem tre og fire hundrede, har netop overstået deres helt eget valg tirsdag den 6. april.

Da borgerrådet skal have tre medlemmer, og der kun var tre opstillede, blev dette afgjort ved fredsvalg, forklarer afdelingschef i indenrigsafdelingen i Selvstyret, Klaus Georg Hansen.

Formanden for borgerrådet, Kasim S. Virk fortsætter de næste fire. Han har siddet som formand de sidste otte år. Nu vil han sammen med næstformand Flemming H. Jensen og kasserer Heidi Andersen arbejde for at indføre ordningen Sullissivik i Pituffik, så borgerne kan tilgå systemet fra bygden.

- Lige nu kan vi ikke bruge Sullissiviks hjemmeside til selvbetjening, fordi vi står udenfor kommuneinddelingen. Nu vil vi arbejde for, at vores borgere får samme rettigheder som andre i Grønland, og kan tilgå Sullissivik herfra, siger Kasim S. Virk.

Talerør til myndigheder

Da Sullissivik ikke kan benyttes i Pituffik hjælper borgerrådets tre medlemmer, de lokale med at skabe kontakt til resten af Grønland:

- Borgerrådet er talerør for vores borgere her i Pituffik. Vi hjælper borgerne med at komme i kontakt med myndighederne i Grønland, blandt andet henviser vi til rette departementer ved behov, fortæller formanden Kasim S. Virk.

Kasim S. Virk har været medlem af borgerrådet siden 2009. De seneste otte år har han siddet som formand, og fortsætter nu i fire år mere. Privatfoto

De daglige opgaver, som borgerrådet varetager er blandt andet at navigere i det kommunale regi, så den lokale befolkning i Pituffik kan få jagtlicenser, bopælsattest og hjælper lokalbefolkningen med arbejdsmarkedsydelser ved behov.

Pensions- og skatteproblemer

En ting har dog givet større hovedpine. Ved den seneste pensionsreform i Grønland er de lokale forpligtet til at betale skat til både Danmark og Grønland af deres pensionsopsparing.

- Det er folk her selvfølgelig frustreret over. Vi har så holdt møder med skattestyrelsen i Nuuk her i efteråret, som vil kigge på det og komme med en løsning. Jeg forventer, at der kommer en løsning, så snart det tekniske detaljer er kommet på plads. Jeg valgte at genopstille, da jeg gerne vil følge opgaven til dørs, fortæller Kasim S. Virk til Sermitsiaq.AG.

Der er 52 stemmeberettigede i Pituffik ifølge afdelingschef i indenrigsafdelingen.