Borger: Pas på hvalkadaver ved Nuuk

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 27. august 2022 - 12:45

Ole Zeeb advarer sejlere ved Nuuk om et hvalkadaver, som er observeret tæt på Nuuks havn fredag aften.

Et kadaver på omkring 15-16 meter er kommet tæt på havnen i Nuuk og kan udgøre fare for sejlere, hvis de påsejler det.

Han er selv overrasket over, hvor stor kadaveret er, og oplyser til Sermitsiaq.AG, at han har meldt kadaveret til Grønlandsvogterne. Ole Zeeb påpeger, at kadaveret kan være svært at se, når mørket falder på, og beder alle sejlende om at passe på ved indsejling til Nuuk.

Arktisk Kommando er på sagen

Han oplyser til Sermitsiaq.AG at Arktisk Kommando allerede nu har koordinater for kadaverets position.

Ole Zeeb vurderer, at hvalkadaveret må være af en pukkelhval, ud fra kadaverets flipper.

Borgerens advarsel bliver diskuteret af flere borgere på de sociale medier, hvor flere deler advarslen.