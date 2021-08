Borgernes utilfredshed med skibsvraget i Aasiaat havn stiger

Redaktionen Mandag, 23. august 2021 - 15:02

Det var med stor stolthed, at den daværende kommunalbestyrelse i Aasiaat kaldte byen for Porten til Nordgrønland, da byen fik et vartegn i form af en ny lufthavn i 1998.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men i de senere år har byen fået et andet yderst uønsket vartegn – denne gang i form af et gammelt og forfaldent sunket fiskefartøj, som ligger ved fortøjningsbroen ved skibsværftet – kun et stenkast fra Hotel Aasiaat Sømandshjem, som blandt andet er velbesøgt af udefra kommende gæster og turister.

Derfor har borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, igangsat tiltag, der skal føre til bjærgning af det omtalte fiskefartøj. Det er dog endnu uvist, hvornår det sker.

Men det er yderst kritisabelt, at kommunen først nu forsøger at gøre noget ved problemet, siger Erne Lange Olsen til Sermitsiaq.

På eget initiativ har han lavet en underskriftindsamling i Aasiaat allerede i 2016, og han har siden dengang været i kontakt med både kommunen og selvstyret med henblik at få myndighederne til at bjærge, som er til stor gene for alle borgere.

