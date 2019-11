Borgernes dom: Afgifter er ikke i orden

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 19. november 2019 - 15:25

Priserne på forskellige varer er fra i dag ved at blive justeret, så butikkerne ikke får tab på grund af forhøjelser af afgifter på blandt andet slik, cigaretter, øl og plastikposer.

Flere borgere i Nuuks gader er overraskede over de forhøjelser, der blev fremlagt og vedtaget i Inatsisartut i går.

Borgerne er svært utilfredse med forhøjelser af afgifter for at finansiere de mere rige.

Leiff Josefsen

Otto Eugenius:

- Det er overraskende, at de gør det så pludseligt. De satte afgifterne op for ikke så længe siden, og det er chokkerende, at de hæver afgiften på slik lige op til jul. Det er som om, at politikerne rager slikket til sig selv, mens børnene må undvære. Jeg har selvfølgelig været på indkøb i går, men der var allerede udsolgt for sukker. Der er rigtig mange, der kørte ud for at købe juleslik og sukker i går.

Leiff Josefsen

Else Thorsen:

- Jeg ryger ikke, og jeg drikker ikke alkohol. Men slik! Jeg har flere børn og endnu flere børnebørn, og dem vil jeg gerne købe juleslik til, men nu er jeg bekymret for, om jeg vil have råd til slik, da jeg er førtidspensionist. Jeg tænker: Vil vi så have for lidt slik til jul? Det er ikke i orden, at de pludselig hæver afgifter på varerne. Det er ikke acceptabelt. Det er os, der bliver ramt. Og det er børnene, der bliver ramt, også selvom børnene kun får slik ved højtider og weekender.

Leiff Josefsen

Gerth Sigurdsen:

- Det er alt for meget, hvis naalakkersuisut skal have så høje lønninger, hvorfor skal vi så betale for det med højere afgifter? Jeg er forundret over, at de hellere vil arbejde for dem selv. De er alt for lukkede, og de arbejder for lidt for samfundet. Der er for meget styring hen over hovedet på os. Nok er nok.

Leiff Josefsen

Lise-Marie Andreassen:

- Jeg synes, det er i orden med afgifter på alkohol og cigaretter. Men jeg er ikke enig i afgifter på slik og poser. Det synes jeg er unødigt at sætte afgifter på. De siger, at dette skal gøre befolkningen sundere, men jeg ser det som om, at de tvinger samfundet til at være mere sundere. Sundhed er en beslutning, som kun den enkelte kan tage. Politikerne kan ikke give ordrer til befolkningen, at folk skal være sundere. Det er et valg.

Leiff Josefsen

Iluuna Reimer:

- Jeg er ikke enig i beslutningen. Vi er et lille samfund, hvor omkring halvdelen ikke har en uddannelse. Det er dem, der er de mindrebemidlede, og dem, der vil blive ramt af denne beslutning. Hvad angår juleslik er det børnene, og de mindrebemidledes børn, der bliver hårdest ramt.

Leiff Josefsen

Dea Frederiksen:

- Det er ikke i orden. De vil jo tjene penge på de afgifter. Men os, der er under uddannelse, vi får ikke en højere uddannelsesstøtte. Jeg får SU, jeg har tre børn, og jeg bor i en lejlighed da jeg ikke har ret til et kollegieværelse. Jeg er ikke glad for, at sådan en beslutning bliver taget fra dag til dag.