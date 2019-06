Borgerne i Tasiilaq ønsker hjælp på eget sprog

Redaktionen Lørdag, 22. juni 2019 - 13:17

Borgerne i Tasiilaq er meget bekymrede over, at der kommer en masse behandlere, der ikke kan tale deres sprog. Det siger medlem af Naalakkersuisut for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen (S) efter sit besøg i Tasiilaq. Derfor er det også vigtigt for Naalakkersuisut, at anmodningen om hjælp fra Danmark bliver koordineret grundigt med de danske myndigheder, og at der bliver taget hensyn til kulturen og sproget.

– Lige nu har vi et rejsehold for børn og for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, som består af terapeuter og psykologer, der så vidt muligt er grønlandsktalende. Behandlerne kan tale dansk, og de skal superviseres. Derfor kan en del af hjælpen fra Danmark godt bestå af supervisere fra Danmark for vores behandlere. Men den direkte hjælp til borgerne skal være godt gennemtænkt, før vi beder om hjælp, siger

Martha Abelsen.

