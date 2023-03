Borgermøde: Kommende forsvarsforlig skal drøftes

Anders Rytoft Tirsdag, 21. marts 2023 - 09:57

I tilfælde af at vi kommer i en situation, hvor der kommer nye militæreudbygninger til Grønland, skal vi sikre os, at disse gavner borgerne.

Sådan lyder det fra Aaja Chemnitz, MF for IA.

Derfor vil hun åbne dørene op på Hotel Hans Egede for borgere og forsvarsinteresserede onsdag klokken 17.

Formålet med mødet er at drøfte Grønlands sikkerhedspolitiske perspektiver og det forestående forsvarsforlig, som i løbet af foråret skal forhandles i Folketinget.

- Den nuværende sikkerhedspolitiske situation medvirker til at Grønland og Arktis får større og større forsvars- og sikkerhedspolitisk betydning. Dette kan vi forvente afspejlet i det kommende forsvarsforlig, hvorfor vi har brug for en demokratisk debat om et grønlandsk aftryk, udtaler Aaja Chemnitz i en pressemeddelelse.

Idéer og inputs

Her fremgår det, at en række fagpersoner og eksperter vil holde oplæg om den nuværende sikkerhedspolitiske situation, og hvordan den kan have indflydelse på Grønland.

Det drejer sig blandt andre om ambassadør Michael Zilmer-Johns og foreningen Folk & Sikkerhed, der vil give deres vurdering af situationen.

Herefter vil der blive afholdt en workshop, hvor borgere kan komme med inputs og idéer til det kommende forsvarsforlig.

Borgermødet varer til og med klokken 18.30.