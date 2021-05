Borgermøde om racerløb i Kangerlussuaq

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 10. maj 2021 - 16:09

Folk bag de ekstreme elbiler er i disse dage i Kangerlussuaq for blandt andet at møde beboerne i Kangerlussuaq. Borgermødet vil finde sted i det nye Multihus på onsdag kl. 19:00, oplyser Qeqqata Kommunia.

- Folkene bag Extreme E vil fortælle om planerne til august til borgerne i Kangerlussuaq, siger Laust Løgstrup, projektchef i Qeqqata Kommunia til Sermitsiaq.ag.

Over 500 mennesker kommer til Kangerlussuaq

Det bliver de berømte motorsportsracere, arrangører, kamerafolk og journalister der kommer til Extreme E i Kangerlussuaq fra den 28. august til 29. august. Nogle vil være i Kangerlussuaq i en måneds tid for, at forberede den verdens berømte motorsport, fortæller projektchefen i Qeqqata Kommunia.

De ekstremt hurtige elbiler skal konkurrere i nærheden af Russel gletsjeren i Kangerlussuaq.

Den nye verdensbilsport Extreme E er blevet til for at have fokus på klimaforandringerne. Hvor der blandt andet allerede har været race i Saudi Arabien for at fokusere på ørkenspredning.

Qeqqata Kommunia, Arctic Circle Business og Visit Greenland er i tæt samarbejde med Extreme E for, at markedsføringen af sporten kan blive endnu større.

Extreme E bliver set på TV i 180 forskellige lande og mere end 87 millioner personer skriver om sporten igennem de sociale medier.