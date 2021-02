Borgerindflydelse: Sermersooq vil kopiere dansk model

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. februar 2021 - 13:02

- I praksis vil borgerne kunne stille deres forslag på borgerinddragelsesplatformen kommuneqarfiga.gl, hvor andre borgere også kan erklære deres støtte til forslaget. De forslag der opnår støtte fra 250 borgere inden for 90 dage, vil blive sendt til politisk behandling i det relevante udvalg, forklarer kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen i sagsfremstillingen til politikerne udvalget for Erhverv og Økonomi,

Andre kan blande sig

Der er taget højde for, at ikke alle har adgang til internettet.

- Der vil blive udarbejdet en formular, som kan bruges til at stille eller støtte et forslag. Formularen vil kunne hentes og afleveres i alle bosteder, lyder det.

Kommunaldirektøren må indrømme, at andre end borgere, bosat i kommunen, kan blande sig i den digitale løsning.

- Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke kan garanteres, at brugerne i kommuneqafiga.gl er borgere i Kommuneqarfik Sermersooq, understreger Lars Møller-Sørensen, der imidlertid vurderer, at et krav om sikkert login via eksempelvis Nem-Id vil afholde mange fra at benytte det nye tiltag.

Erfaring: Skaber debat

Inspirationen kommer fra det danske folketing, der tilbage i 2018 indførte en ordning om, at alle stemmeberettigede borgere kan fremsætte et forslag til behandling i Folketinget, hvis forslaget får støtte af mindst 50.000 borgere inden for en periode af 180 dage.

Om erfaringerne i andre lande såsom Danmark og USA skriver kommunaldirektøren, ”at forslagene meget sjældent bliver vedtaget i de lovgivende forsamlinger, men at de ofte skaber debat om et emne”.

Det nye tiltag om borgerindflydelse skal behandles af Udvalg for Økonomi og Erhverv den 18. februar, og kommunalbestyrelsen skal træffe den endelige beslutning.