Borgere skylder 1,3 milliarder kroner

Redaktionen Onsdag, 01. september 2021 - 08:56

Borgernes gæld til det offentlige ligger langt over en milliard kroner, viser den seneste opgørelse, som Skattestyrelsen har lavet, og som var et øjebliksbillede i februar i år.

Det skriver avisen AG.

- Skattestyrelsens seneste restanceopgørelse fra februar 2021 viser, at borgernes samlede restancer er på 1.318 mio. kr., fordelt på 569.919 sager. Restanceopgørelser skal ses som et udtryk for et øjebliksbillede, da de samlede restancer hele tiden udvikler sig op og ned, da regninger dagligt via inddrivelse bliver betalt for den enkelte borger, samtidig med at der kommer nye regninger til inddrivelse, forklarer kontorchef i Skattestyrelsen Miki Jensen til AG.

Overskydende skat

Der er dog netop blevet barberet en lille flig af gælden, da Skattestyrelsen gjorde skatteregnskabet op for hver enkelt borger, gældende for skatteåret 2020 – de såkaldte slutopgørelser. Således blev det samlede beløb i overskydende skat opgjort til 282,9 millioner kroner, men i den forbindelse fik Skattestyrelsen mulighed for at inddrive 41,6 millioner kroner til at dække restancer til kommunerne, INI A/S, Nukissiorfiit med flere samt 38,9 millioner kroner til Selvstyret.

