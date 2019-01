Borgere har mindre gæld til det offentlige

Redaktionen Torsdag, 10. januar 2019 - 14:20

2019 kan indledes med en positiv nyhed: For en gang skyld går det nemlig den rigtige vej med borgernes gæld til det offentlige.

Det skriver avisen AG.

Det viser de seneste udtræk fra Skattestyrelsens inkassosystem.

Fra 2017 til 2018 er restancerne således faldet med 37 millioner kroner.

- I august 2018 udgjorde restancerne 759,6 millioner kroner, mens de i august 2017 udgjorde 796,3 millioner kroner, oplyser styrelseschef Kim Neumann Nielsen til AG.

Antallet af sager stiger

Den positive tendens afspejles dog ikke i antallet af inddrivelsessager. De er vokset. Fra 313.000 til 319.000 sager. Særlig slemt er det med renovationen – alt for mange borgere arkiver skralde-regningerne lodret.

Skattestyrelsen har over en årrække bakset med at få bugt med borgernes gæld. Da restancerne toppede, var de på over en milliard kroner. Indsatsen er fortsat i 2018, og Kim Neumann Nielsen noterer med tilfredshed, at eksempelvis restancerne på A-skat og huslejer nu falder for andet år i træk.

